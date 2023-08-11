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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Bingöl AFAD Deprem karlıova

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.43 kilometre olarak ölçüldü.

MALATYA, DİYARBAKIR VE ANTALYA'DA DEPREM

Dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde gerçekleşen 5.3'lük depremde, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaş düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.

Diyarbakır'da 4.2 ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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