Rusya’da 47 yıl aradan sonra bir ilk
HABER MERKEZİ
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.
Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.
#Rusya, 47 yıl sonra Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ilk uzay misyonunu başlattı— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) August 11, 2023
📸AFPhttps://t.co/5Qj5gHRRAq pic.twitter.com/dMR1MAwwRA
22 Ağustos 1976'da Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştirilen son misyonun adı Luna 24 idi.
Geçen ay Hindistan da Ay’a bir araç gönderdi. Chandrayaan-3 adı verilen Hint misyonunun da 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.