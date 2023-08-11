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Rusya’da 47 yıl aradan sonra bir ilk

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Rusya Ay Uydu

HABER MERKEZİ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

22 Ağustos 1976'da Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştirilen son misyonun adı Luna 24 idi.

Geçen ay Hindistan da Ay’a bir araç gönderdi. Chandrayaan-3 adı verilen Hint misyonunun da 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

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