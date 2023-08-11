Biden’dan Çin mesajı: Kötüler sorun yaşadığında kötü şeyler yapar

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Utah’ta bir siyasi bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Çin’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin’i, ekonomik sıkıntıları nedeniyle “saatli bomba” olarak tanımlayan Biden, zayıf büyüme rakamları nedeniyle Pekin yönetiminin başının dertte olduğunu söyledi.

Biden, "Çin’in bazı sorunları var. Bu iyi değil; çünkü kötüler sorun yaşadığında kötü şeyler yapar" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Çin’e zarar vermek istemediğini ve ülke ile rasyonel bir ilişki kurmak istediğini kaydetti.

Biden’ın ifadeleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyaretini tamamlamasından kısa bir süre sonra geldi.

Blinken’ın Çin ziyareti, Pekin’in 1979’da ABD ile resmi bağların kurulmasından bu yana en düşük noktada olarak tanımladığı ilişkileri düzene sokmayı hedefliyordu.

Geçen ay, Çin'in tüketici sektörü deflasyona girdi ve fabrika çıkış fiyatları düşmeye devam etti.

Çin, dünyanın başka yerlerindeki enflasyonun aksine, durgun tüketici fiyatları ve ücretlerle çok daha yavaş bir ekonomik büyüme dönemine giriyor olabilir.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise, yüksek enflasyonla mücadele ediyor ve güçlü bir işgücü piyasasına sahip.

Biden Çarşamba günü, ABD’li şirketlerin bilgisayar çipleri gibi hassas teknolojileri Çin’de üretmelerini yasaklayacak bir karar imzaladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin yönetimi, karardan "ciddi şekilde endişe duyduğunu" ve önlem alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. (Kaynak: VOA)