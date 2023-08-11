Genel

Malatya'daki deprem sonrası uyarı: İçme suyunu kullanmayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki deprem sonrasında kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AA
Foto: AA
kürdistan Malatya Deprem içme suyu uyarı

HABER MERKEZİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, 2. bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. 2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi.

Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv