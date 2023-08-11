Malatya'daki deprem sonrası uyarı: İçme suyunu kullanmayın

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, 2. bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. 2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi.

Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.