Politika

SOHR: DAİŞ saldırısında 23 Suriye askeri öldü

SOHR, DAİŞ’in Deyr ez-Zor’daki saldırısında 23 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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suriye Suriye askerleri DAİŞ Saldırı SOHR Gözlemevi

HABER MERKEZİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ mensuplarının Deyr ez-Zor’da Suriye askerlerini taşıyan bir otobüse saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SOHR, saldırıda 23 Suriye askerinin öldüğünü ve 10’dan fazla askerin yaralandığını aktardı.

Ayrıca yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, onlarca askerin ise saldırıdan sonra kaybolduğu ifade edildi.

DAİŞ mensupları son haftalarda Suriye’de saldırılarını artırdı.

SOHR dört gün önce de DAİŞ’in, Rakka kırsalında 2017’den bu yana Suriye rejim güçlerinin kontrolü altında bulunan Madan Atik beldesinde rejime ait mevzilere ve kontrol noktalarına saldırdığını bildirmişti.

Bu saldırıda 10 rejim askeri ölmüş, 6’sı da yaralanmıştı.

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