İYİ Parti’den Bahçeli’nin ittifak çağrısına yanıt

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı gündem oldu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak, "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun da sosyal medya hesabından, "Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz. Tarihinin en çetin mücadelesini de, 20. yüzyılılın ilk yarısında siyasal İslamcılara karşı vermiştir" yanıtını verdi.

Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan gelmişti. Tolga Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli İYİ Parti’ye, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleriyle ittifak çağrısında bulunmuştu.