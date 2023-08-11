Blinken’den Nijer krizine 'barışçıl çözüm' çağrısı

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Meksikalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Blinken, "Birleşik Devletler, ECOWAS'ın krizin barışçıl çözümü için tüm seçenekleri değerlendirmedeki kararlılığını takdir ediyor" dedi.

Antony Blinken, "Batı Afrika ülkelerini bir araya getiren ECOWAS, anayasal düzene dönüşün zorunluluğunu açıkça ortaya koymada kilit bir rol oynuyor ve biz ECOWAS'ın liderliğini ve bu konudaki çalışmalarını tamamen destekliyoruz" diye konuştu.

“BAZOUM'UN GÜVENLİĞİNDEN DARBECİLER SORUMLU TUTULACAK”

Blinken basın toplantısındaki konuşmasında ABD'nin ve ECOWAS'ın, Bazoum'un güvenliğinin sağlanması konusunda birleştiğini ve darbenin ardından Bazoum ile çok defa görüştüğünü ifade ederek, "Birleşik Devletler de ECOWAS gibi, Başkan Bazoum, ailesi ve hükümet üyelerinin güvenliğinden Savunma Konseyi'ni sorumlu tutacak" diye konuştu.

Darbeden önce Nijer Başbakanı olan Ouhoumoudou Mahamadou, darbeciler tarafından alıkonulan Bazoum'un eşi ve oğluyla birlikte elektrik ve suyun olmadığı bir ortamda bulunduğunu açıklamıştı.

Nijer'deki askeri darbe gündemiyle Nijerya'nın başkenti Abuja'da Perşembe günü toplanan ECOWAS, Nijer'in seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirerek yerine yeni bir başbakan ve hükümet atadığını açıklayan darbecilere karşı bir askeri güç oluşturulmasına karar vermişti.

Yapılan açıklamada darbecilerin barışçıl bir şekilde çekilmelerini sağlamak için çalışılacağı ancak şiddet dahil tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edilmişti. Ayrıca, Bazoum'un iktidara dönüşünü engelleyenlere yaptırımlar, seyahat yasakları ve varlık dondurma kararları uygulanacağı da belirtilmişti.

Nijerya Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda ECOWAS başkanı olan Bola Tinubu ise, "Şiddet kullanımı dahil hiçbir seçenek masadan kaldırılmıyor" açıklaması yapmıştı.

İRAN'IN 5 ABD'LİYİ SERBEST BIRAKMASI

Öte yandan Blinken bir soru üzerine İran'daki Amerikalıların hapishanelerden serbest bırakılmasının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi.

"Bu, onların ABD'ye evlerine dönmelerine yol açacağını umduğum ve beklediğim bir sürecin yalnızca başlangıcı" diyen Blinken, "sürecin zarar görmemesi için" detay bilgi vermekten kaçındı.

Blinken, ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarını uygulamaya devam edeceğini vurgularken Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya insansız hava aracı tedariki konusunun da buna dahil olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray, İran tarafından "haksız yere" gözaltına alınan 5 ABD vatandaşının, hapishaneden çıkarılarak ev hapsine alındığını bildirmişti.