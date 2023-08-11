Başkan Barzani’den Irak eski Cumhurbaşkanı Masum’a taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, eşi vefat eden Irak eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum’a taziyelerini iletti.

Irak eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un eşi Ronak Abdulvahid’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlayan Başkan Mesud Barzani, Masum’a ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Vefat haberinden duyduğu üzüntüyü belirten Başkan Barzani, Ronak Abdulvahid’e rahmet, yakınlarına da sabır temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani de Ronak Abdulvahid için taziye mesajı yayımladı.