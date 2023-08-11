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Pencwên’de bir otomobile İHA saldırısı

K24 Süleymaniye muhabiri, Pencwên’de bir otomobile gerçekleştirilen İHA saldırısında, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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kürdistan Süleymaniye Pencwin İHA PKK

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Pencwên ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından bir otomobil hedef alındı.

K24 Süleymaniye muhabiri, Pencwên’de bir otomobile gerçekleştirilen İHA saldırısında, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İHA ile hedef alınan aracın yandığı ve içerisinde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

K24’e konuşan Nalparez Nahiyesi Müdürü Hemin İbrahim, söz konusu aracın Süleymaniye’den Pencwên’e gitmek üzere seyir halinde olduğunu ve araçtakilerin PKK mensubu olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda PKK’nin üst düzey sorumlusunun yanı sıra aracın şoförü ve başka bir PKK’linin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Türkiye tarafından bir süredir, PKK’ye yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildiği görülüyor.

 

 

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