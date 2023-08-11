Pencwin’de bir otomobile İHA saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Pencwin ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından bir otomobil hedef alındı.

K24 Süleymaniye muhabiri, Pencwin’de bir otomobile gerçekleştirilen İHA saldırısında, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İHA ile hedef alınan aracın yandığı ve içerisinde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

K24’e konuşan Nalparez Nahiyesi Müdürü Hemin İbrahim, söz konusu aracın Süleymaniye’den Pencwin’e gitmek üzere seyir halinde olduğunu ve araçtakilerin PKK mensubu olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

Türkiye tarafından bir süredir, PKK’ye yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildiği görülüyor.