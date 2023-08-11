Politika

Başbakan’dan Kerkük’teki lise mezunu birinci öğrencilere tebrik

Başbakan Mesrur Barzani, Kerkük'te Kürtçe eğitim veren lise öğrencileri arasında birincilikle mezun olanları tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Alan Heme Said Kerkük

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kerkük'te Kürtçe eğitim veren lise öğrencileri arasında birincilikle mezun olanları tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Başbakan Mesrur ​​Barzani adına Kerkük'te Kürtçe eğitimin fen-edebiyat bölümlerinin birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilerini tebrik ettiklerini söyledi.

Said, “Tüm mezunlarımızı tebrik ediyor, ikinci tur sınavlarına girecek öğrencilerimize daha iyi sonuçlar diliyoruz” dedi.

Eğitim Bakanı Said,” Kerkük'te genel sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorduk, bu nedenle Kürdistan Bölgesi birincilerinin ödül töreni ertelendi ve Kerkük’teki birinciler Kürdistan Bölgesi birincileriyle ödüllendirilecek” ifadelerini kullandı.

Irak Eğitim Bakanlığı, lise mezunları sınavlarının nihai sonuçlarını bugün açıkladı.

Kerkük’te Roşenbirani Erkek Lisesi'nden Saman Muhammed Rıza ve Hozani Kız Lisesi'nden Sana Muhammed Ahmed 99.43 puanla birinci oldu.

 

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