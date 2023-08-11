İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

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İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için yaptığı 'ittifak' çağrısına yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP kanadından yapılan yorumların "talihsiz" olduğu vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısını iletmişti.

Bahçeli'nin MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılanlara 2019 yılında partiye dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyor" demişti.

Bahçeli'nin mesajı, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" olmuştu.