Genel

Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Batman Çocuk kamyonet

HABER MERKEZİ

Batman'da yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Bıçakçı köyü mevkiinde belediye halk otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil ameliyata alınan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (Kaynak : İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv