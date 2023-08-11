Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Batman'da yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Bıçakçı köyü mevkiinde belediye halk otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil ameliyata alınan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (Kaynak : İHA)