KERKÜK (K24)

Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından açıklanan siyasi liste ve koalisyonların tescili için tanınan süre doldu.

Bu süre içerisinde Kerkük’te il meclisi seçimleri için 9 ayrı koalisyon kuruldu.

9 koalisyondan 3 Kürtlere ait olurken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), İslami Hareket ve Irak İslam Partisi ortak koalisyonda bir araya geldi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Komünist Parti ile Kerkük, Güç ve İrade Koalisyonunu kurarken, Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) ve Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) seçim için ayrı bir koalisyon oluşturdu.

Yeni Nesil ise seçimlere kendi başına katılacak.

Araplar, Kerkük seçimleri için 5 koalisyon kurarken, 8 Türkmen partisi ise Birleşik Irak Türkmen Cephesi adı altında, Hasan Turan liderliğinde bir araya geldi.

İl meclisi seçimlerinin 18 Aralık’ta yapılması bekleniyor.