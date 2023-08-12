Spor

Messi hız kesmiyor: 5 maçta 8 gol

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte ile kozlarını paylaşan Inter Miami, mücadeleyi 4-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
ABD Lionel Messi

HABER MERKEZİ

ABD'de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte ile Inter Miami karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında fileleri havalandıran Lionel Messi, ABD ekibiyle bu sezon 5. maçında 8. golünü atmayı başardı.

Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.

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