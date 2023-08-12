Messi hız kesmiyor: 5 maçta 8 gol

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ABD'de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte ile Inter Miami karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında fileleri havalandıran Lionel Messi, ABD ekibiyle bu sezon 5. maçında 8. golünü atmayı başardı.

Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.