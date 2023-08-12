Politika

ABD’li Kongre üyesi Grothman: ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri çok iyi

ABD Kongresi üyesi Glenn Grothman, ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bu ilişkilerin yüzyıllarca sürmesini istediklerini söyledi.
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ABD Glenn Grothman ABD Kongresi

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan Glenn Grothman, “Tüm Kürdistan halkına umutlu bir gelecek diliyorum. Kürdistan Bölgesi’nden ABD’yle ilişkisi şu an çok iyi. Bu ilişkinin yüzyıllarca sürmesini umut ediyorum. ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında iyi ilişkilerin olması önemli” dedi.

ABD’de bazı Kürt göçmenlerle karşılaştığını ve onların çok iyi insanlar olduğunu söyleyen Grothman, “Ülke için bir servet niteliğindeler. Ekonomik ilişkilerin daha çok gelişmesini umuyorum. Kürdistan gelecekte daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

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