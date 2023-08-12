ABD’li Kongre üyesi Grothman: ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri çok iyi

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan Glenn Grothman, “Tüm Kürdistan halkına umutlu bir gelecek diliyorum. Kürdistan Bölgesi’nden ABD’yle ilişkisi şu an çok iyi. Bu ilişkinin yüzyıllarca sürmesini umut ediyorum. ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında iyi ilişkilerin olması önemli” dedi.

ABD’de bazı Kürt göçmenlerle karşılaştığını ve onların çok iyi insanlar olduğunu söyleyen Grothman, “Ülke için bir servet niteliğindeler. Ekonomik ilişkilerin daha çok gelişmesini umuyorum. Kürdistan gelecekte daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.