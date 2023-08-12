Politika

PKK’den Peşmerge kontrol noktasına saldırı

PKK mensupları, Duhok’un Amedi ilçesi kırsalında bir Peşmerge kontrol noktasına ateş açtı.
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kürdistan PKK Peşmerge Güçleri

DUHOK (K24)

Olaya ilişkin K24’e bilgi veren bir kaynak, sabah saatlerinde PKK mensuplarının bir Peşmerge kontrol noktasına ateş açtığını, Peşmergelerin de ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Saldırıda Peşmerge tarafında zayiat verilmezken, PKK’lilerin durumuna ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaynak, “ Peşmerge Güçleri, bölgede güvenliği sağlamak için Amedi sınırlarında kontrol noktaları kurmuş durumda. Görünen o ki PKK menuspları bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasından rahatsız oluyor. Bu yüzden kontrol noktalarının kurulmasına kızarak ateş açtılar” dedi.

PKK mensuplarının, bölgenin Türk ordusu tarafından bombalanmasına sebep olduğunu vurgulayan kaynak, “Peşmerge Güçleri’nin de bölgede olmasını istemiyorlar. Oysa ki yasal olarak sadece Peşmerge ve Kürdistan güvenlik güçleri, Kürdistan Bölgesi sınırlarını koruyabilir” diye konuştu.

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