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Manş Denizi’nde göçmen faciası

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa Manş Denizi göçmen faciası

HABER MERKEZİ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle 04.00 sularında Fransa'nın Cap Gris Nez bölgesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı.

İngiliz sahil güvenlik gemileri, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket etti. Fransa'ya ait gemi ve helikopterlerce de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Merkezi Fransa'da bulunan sivil cankurtaran örgütlerince, biri kadın 54 kişinin kurtarıldığı ve botun çok kalabalık olduğu bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin bir bölümü Fransa'nın Calais kentindeki, bir kısmı da İngiltere'nin Dover kentindeki hastanelere nakledildi.

İngiltere ile yaptığı devriye anlaşmasından sonra Fransa, kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik sahillerdeki devriye faaliyetlerini yüzde 40 artırmıştı.

İngiltere, 2018'den bu yana 100 bin kaçak göçmenin Manş Denizi üzerinden ülkeye girdiğini duyurmuş, yılbaşından beri ise bu sayının 10 Ağustos itibarıyla 15 bin 826 olduğunu açıklamıştı.

Adaya sadece 10 Ağustos'ta 755 kişinin kaçak geldiği belirlenmiş, bu rakam 2023'teki en yüksek kaçak göçmen girişi olarak kayıtlara geçmişti.

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