Genel

Iraklı göçzedelerin evlerine dönmeleri için 10 Eylül son tarih

Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için son tarihin, gelecek ayın 10'u olduğunu duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak göçzede Babil Selahaddin

HABER MERKEZİ

Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için son tarihin, gelecek ayın 10'u olduğunu duyurdu.

Söz konusu tarihin ardından tüm illerdeki göçmen dosyalarının kapatılacağı ve bölgelerine dönmeyen ailelerin geri dönmüş sayılacağı ifade edildi.

Babil Göç Dairesi Müdürü Muvafak Kazım, “Telafer, Curf Nasr, Anbar ve Babil vilayetlerinde yerinden edilmiş 5 binden fazla aile var ve onlara kurtarılmış bölgelerine dönmeleri için iki ay süre verildi. Geri dönmeyenler artık mülteci sayılmıyor” dedi.

Irak’ta 400 binden fazla yerli göçzedenin silahlı milis gruplar tarafından engellendikleri için evlerine dönemedikleri belirtiliyor.

Söz konusu grupların, özellikle Selahaddin ve Babil’de göçmenlerin dönüşüne engel olduğu ifade ediliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv