Iraklı göçzedelerin evlerine dönmeleri için 10 Eylül son tarih

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Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için son tarihin, gelecek ayın 10'u olduğunu duyurdu.

Söz konusu tarihin ardından tüm illerdeki göçmen dosyalarının kapatılacağı ve bölgelerine dönmeyen ailelerin geri dönmüş sayılacağı ifade edildi.

Babil Göç Dairesi Müdürü Muvafak Kazım, “Telafer, Curf Nasr, Anbar ve Babil vilayetlerinde yerinden edilmiş 5 binden fazla aile var ve onlara kurtarılmış bölgelerine dönmeleri için iki ay süre verildi. Geri dönmeyenler artık mülteci sayılmıyor” dedi.

Irak’ta 400 binden fazla yerli göçzedenin silahlı milis gruplar tarafından engellendikleri için evlerine dönemedikleri belirtiliyor.

Söz konusu grupların, özellikle Selahaddin ve Babil’de göçmenlerin dönüşüne engel olduğu ifade ediliyor.