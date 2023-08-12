Malatya'da art arda 3 deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16.39'daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bu deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem bir dakika sonra meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Üçüncü deprem saat 18.18'de yaşandı. Depremin 9,13 kilometre derinlikte ve 4,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Çevrede illerden de hissedilen deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü. Trafiğin de kilitlendiği kentte vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

AFAD'tan da yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olumsuz bir durum bildirilmediği kaydedildi.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.