Afrin’deki silahlı gruplar fidye için 7 mülteciyi kaçırdı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'Askeri Polis' adlı silahlı grup mensuplarının Türkiye tarafından sınır dışı edilen 7 mülteciyi fidye için kaçıldıklarını aktardı.

Gözlemevi, kaçırılan kişilerinden bir kişinin Afrin'in Şiye beldesi, diğer 6 altı kişinin ise Cinderes’e bağlı Celeme köyünden ikamet ettiklerini belirtti.

Akıbetlerine ilişkin ise henüz bir bilgi alınmadığı kaydedildi.

Son zamanlarda Türkiye bazı mülteciyi İdlib, Azez, Serêkaniyê ve GirêSipî bölgelerine geri gönderiyor. Suriyeli aktivistler, mültecilerin geri dönüş sürecinin zorlanmayla yapıldığını söylüyor ve uluslararası toplumu bu duruma karşı üzerine düşeni yapmaya çağırıyor.

Geçen hafta Türkiye’de hükümete yakın bir gazete, hükümetin Ekim ayında Suriyeli mültecilerin dönüşünü hızlandıracağını duyurmuştu.