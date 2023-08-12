Rus Dışişleri: Kırım Köprüsü’ne füze saldırıları karşılıksız kalmayacak

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’nü füzelerle vurma girişimi için ‘terör saldırısı’ nitelendirmesinde bulunarak saldırıları karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yazılı açıklamasında, “Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, tamamen sivil amaçlı altyapı tesisidir, saldırılar kabul edilemez. Köprü, geçen yılın sonbaharından bu yana bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar sivillerin ölümüne de yol açıyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve karşılıksız kalmayacak” denildi.