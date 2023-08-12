KDP-S Genel Sekreteri: Başkan Barzani, Rojava Kürtlerine olan desteğini yineledi

ERBİL (K24)

KDP-S Genel Sekreteri ve ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail ile Politbüro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Seid Omar'dan oluşan heyet, bugün Başkan Mesud Barzani ile görüştü.

K24 haber bültenine katılan Muhammed İsmail, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Barzani ile genel olarak bölge, özel olarak Rojava ve Suriye siyasetini konuştuklarını ifade eden Muhammed İsmail, "Suriye meselesinin uluslararası müzakereler düzeyinde, Kürt halkının Suriye'nin geleceği ve siyasi haritasındaki rolünün ihmal edilmemesi için Başkan Barzani'nin desteği milletimiz için çok önemlidir” dedi.

Başkan Barzani’nin her zaman Rojava halkının yanında olduğu vurgulayan KDP-S Genel Sekreteri görüşmede, “Partimiz, davamız ve milletimiz için çok önemli bir fırsat olan 12. KDP-S Kongresine desteği ve katılımından dolayı Başkan Barzani'ye teşekkürlerimizi sunduk. Başkan Barzani her zaman halkının davasıyla ilgilendi ve Rojava’da milletimizin yanında oldu” ifadelerini kullandı.

İsmail şöyle devam etti:

“Başkan Barzani, KDP-S Kürtlerin ulusal bir projesi olmasını umuyor. Biz geniş bir camiaya sahibiz, bu camiayı aktif hale getirip Suriye meselesinin ilgili tüm taraflarıyla istişare etmeye ve milletimizin gerçek temsilcisi olmaya çalışıyoruz. KDP-S olarak Suriye muhalefetinin bir parçasıyız. Kürt halkının haklarına sahip çıkıyoruz.”

KDP-S yetkili, ENKS ile PYNK arasında durdurulan Kürt diyaloğu görüşmelerinin Başkan Barzani ile yaptıkları toplantıda gündeme gelmediğini aktardı.