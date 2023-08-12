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Irak’ta Telegram yasağı kalkıyor

Irak İletişim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Pazar gününden itibaren Irak'ın tüm illerinde Telegram kullanım yasağının kaldırılacağını belirtti.
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Irak Telegram Irak İletişim Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Irak İletişim Bakanlığı, Telegram kullanım yasağının Pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu.  

Irak İletişim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Pazar gününden itibaren Irak'ın tüm illerinde Telegram kullanım yasağının kaldırılacağını belirtti.

Açıklamada, Irak Başbakanı'nın görevlendirmesinin ardından Telegram yetkililerin, Iraklı makamlarla güvenlik koordinasyonu içerisinde olmayı kabul ettiği bildirildi.

Irak İletişim Bakanlığı ifade özgürlüğüne karşı olmadıklarını ancak iletişim uygulamalarına sahip olan tüm şirketlerin yasalara, ulusal güvenliğe ve kullanıcı bilgilerine saygı duymasında ısrar ettiklerini kaydetti.

6 Ağustos’ta Irak İletişim Bakanlığı, ulusal güvenliği ve kişisel veri ve bilgileri korumak amacıyla Irak'ta Telegram uygulamasını engelleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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