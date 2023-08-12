Politika

İran’ın Güney Kore’deki fonlarının blokesi kaldırıldı

İran’ın Güney Kore’de dondurulan tüm fonlarının blokesinin kaldırıldığı açıklandı.
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dünya İran Güney Kore ABD yaptırım

HABER MERKEZİ

İran’ın Güney Kore’de dondurulan tüm fonlarının blokesinin kaldırılmasının ardından fonların yaptırım uygulanmayan mallar için kullanılacağı açıklandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Mohammed Reza Farzin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran’ın Güney Kore’de dondurulan tüm fonlarının blokesi kaldırıldı. Fonlar, yaptırım uygulanmayan mallar için kullanılacak. Fonlar, Katar’daki 6 İran bankasına aktarılacak. El konulan döviz kaynaklarını başarılı bir şekilde serbest bıraktığı için ekonomi diplomasisini tebrik ediyoruz” dedi.

Farzin ayrıca, söz konusu fonların Güney Kore’nin para biriminden euro'ya dönüştürülmesi maliyetinin yaptırımsız mallar satın almak için kullanılacağını ve bunun üçüncü ülke tarafından kabul edileceğini söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın fonlara sadece “ikili askeri kullanımı olmayacak gıda, ilaç ve tıbbi ekipman satın almak için” erişebileceğini söylemişti.

Güney Kore’de 6 milyar dolarlık İran mallarının bulunduğu tahmin ediliyor. Fonların blokesinin kaldırılmasıyla 5 Amerikalının İran’ı terk etmesi bekleniyor.

 

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