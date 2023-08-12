Elazığ ve Malatya’da trafik kazaları: 15 yaralı
HABER MERKEZİ
M.A'nın kullandığı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
MALATYA’DA 8 YARALI
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ise bir servis minibüsünün refüje çarpması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki minibüs, Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki H.T, G.T, E.K, H.T, M.T, Y.N. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (Kaynak: AA)