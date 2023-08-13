Spor

Ronaldo attı, Al Nassr kupayı kazandı

Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i uzatmalarda 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Al Nassr Cristiano Ronaldo

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki King Fahd Stadı'nda oynanan finalde iki Suudi ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı.

Teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Michael'in 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Abdulelah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, Ronaldo'nun 74. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, 98. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncuların forma giydiği Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti.

Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv