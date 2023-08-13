Politika

Ukrayna: Bazı bölgelerde kontrolü sağladık

Ukraynalı askeri yetkililer, güneyde bazı toprakları ele geçirerek ilerleme kaydettiklerini ve bölgedeki ana köy Robotyn yakınlarında bazı başarılar elde ettiklerini bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın güney cephesinin büyük bir bölümünde faaliyet gösteren Tavria Müşterek Kuvvetler Harekatı’nın Komutanı General Oleksandr Tarnavsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Özgürleştirilen alanlar var ve savunma güçleri çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, General Tarnavsky ilerlemenin kaydedildiği yer veya zamanı belirtmedi.

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporijya bölgesinde iki alanda kısmi başarı elde edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın yerleşim bölgeleri ve Ukrayna kuvvetlerinin mevzilerine 36 hava saldırısı gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralanan siviller arasında çocukların da bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma güçlerinin Melitopol ve Berdyansk’a yönelik taarruzlarının sürdüğü ifade edilerek, taraflar arasında 33 çatışma çıktığı belirtildi.

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