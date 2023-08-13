Politika

Şam'da İran destekli milislerin depolarında patlama sesleri

Şam’da bugün İran destekli silahlı milislerin depolarında nedeni henüz bilinmeyen patlamaların meydana geldiği bildirildi.
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suriye Suriye şam Patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün sabah saatlerin Şam’da patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.    

Gözlemevi, Şam'ın batısındaki dağlık bir bölgede İran destekli silahlı milislere ait füzelerin olduğu depolarda patlama seslerinin geldiğini bildirdi. 

Açıklamada, patlama seslerinin İsrail'e ait füze saldırılarından mı yoksa, daha önce yere döşenen patlayıcı maddelerin patlamasından mı kaynaklandığının net olmadığı ifade edildi.

Patlamalar sonucu maddi hasarın meydana geldiği belirtilirken, şu ana kadar can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA ise Şam çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu ve konuya ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Patlamaların, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Şam Havalimanı çevresi ve İran desteklik silahlı milislerin askeri üslerinin bulunduğu Dimas ve Kiswe bölgelerine füze fırlatması sonucu 4 askerin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı saldırısından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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