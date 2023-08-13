‘Barzani ve Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi’ kitabının altıncı cildi yayımlandı

ERBİL (K24)

İki bölümden oluşan ve 1234 sayfa olan kitap, 2003-2016 yılları arasında Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan olayları konu alıyor.

Başkan Barzani kitabın önsözünde, “Rejimin çöküşü, Iraklılar için, on yıllar boyunca rejimlerin yaptığı hatalardan ders çıkarmak ve bütün tarafların barış içinde, hak ve görevlerini tanıyarak yaşayacağı yeni bir Irak kurmak için bir fırsattı” ifadesini kullanıyor.

Başkan Barzani kitabın bir bölümünde, 2003’ten 2016’ya kadarki süre zarfında Irak’ta siyasal yaşam, devlet kurumları ve halkın durumu üzerinde köklü değişikliklerin yaşandığına dikkat çekiyor.

Söz konusu zaman zarfında tanık olduğu ya da bizzat içinde olduğu olaylarla ilgili izlenimlerini aktaran Başkan Barzani, “Okurun elindeki bu kitap, önemli ve hassas dönemlerdeki günlük siyasi yaşamımın bir belgesidir” diyor.

Bahse konu 13 yılın Kürdistan Bölgesi açısından yeni ve eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Bu süre zarfında Kürdistan Bölgesi’nin kurumları daha da güçlendi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın kurulmasıyla da dış dünyaya yönelik daha büyük bir açılım oldu. Kürdistan Bölgesi Başkanlığı aracılığıyla, Irak’la olan genel siyaset belirleniyordu” ifadelerine yer veriyor.

Kitapta ayrıca Başkan Barzani’nin karar ve çalışmalarıyla ilgili çok sayıda fotoğraf ve belge de yer alıyor.