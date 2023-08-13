ABD başkonsolosundan Neçirvan Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, görev süresi dolan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi adına, yaptığı hizmet ve görevin ile ABD - Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin gelişmesi için gösterdiği gayretten dolayı Hicks’e teşekkür eden Neçirvan Barzani, yeni görevinde de kendisine başarılar diledi.

Irvin Hicks de Kürdistan Bölgesi’nde görev almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Neçirvan Barzani ile Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarına yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hicks, Kürdistan halkına da başarı dileklerini iletti.