Politika

ABD başkonsolosundan Neçirvan Barzani’ye veda ziyareti

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, Neçirvan Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Irvin Hicks

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, görev süresi dolan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi adına, yaptığı hizmet ve görevin ile ABD - Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin gelişmesi için gösterdiği gayretten dolayı Hicks’e teşekkür eden Neçirvan Barzani, yeni görevinde de kendisine başarılar diledi.

Irvin Hicks de Kürdistan Bölgesi’nde görev almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Neçirvan Barzani ile Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarına yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hicks, Kürdistan halkına da başarı dileklerini iletti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv