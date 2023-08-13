Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Kanada büyükelçisini kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi Gregory Galligan’ı kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Gregory Galligan

ERBİL (K24)

Görev süresi dolan Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi Gregory Galligan, Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile Kanada ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar ve çabalarından dolayı Galligan’a teşekkür eden Başbakan, gelecekteki görevinde de kendisine başarılar diledi.

Büyükelçi Galligan da Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin işbirliği ve yardımları için teşekkür etti.

Görüşmede Kürdistan Parlamentosu seçimleri, Erbil-Bağdat ilişkilerinin çözümü ve Kürdistan halkının anayasal haklarının sağlanması konuları da ele alındı.

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