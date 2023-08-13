140. Madde Komisyonu Bağdat’ta toplandı

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, 140. Madde Uygulama Yüksek Komisyonu’nun, Komisyon Başkanı Hadi Amiri başkanlığında, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah’ın katılımıyla bir toplantı yaptığını ve toplantıda, 140. Madde’nin uygulama adımlarının ele alındığını bildirdi.

2 Ağustos’ta 140. Madde Uygulama Yüksek Komisyonu Başkanı Hadi Amiri Kerkük’e bir ziyarette bulunmuştu. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Amiri, 140. Madde’nin uygulanmasının, Kerkük’e verilen önemi gösterdiğini söylemişti.

Amiri, Baas dönemi yapılanmaları olan Devrim Yüksek Konseyi ve Kuzey Çalışmaları Komisyonu’nun kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildiğini ve Kerkük Tarım Müdürlüğü’ne, söz konusu kararlar doğrultusunda hiçbir sözleşme yapmamaları hususunda bilgi verdiklerini belirtmişti.

Kürdistan Bölgesi, bütün Irak hükümetleri döneminde, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin sorunlarının çözümü için 140. Madde’nin uygulanması konusunda ısrarcı oldu.

Mevcut Irak hükümeti de 140. Madde’nin uygulanması için bir komisyon kurdu ancak henüz fiili bir adım atılmadı.

Irak Anayasası’nın 140. Maddesi, Baas rejimi döneminde Araplaştırma politikasına maruz kalan ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin, Erbil ya da Bağdat tarafından yönetilmesinin referandumla belirlenmesini içeriyor.