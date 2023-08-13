Politika

Türkiye’ye ait SİHA Minbic’de DSG ve rejim güçlerini hedef aldı

Türkiye’nin Minbic’de DSG ve Suriye rejim güçlerine ait kontrol noktaları SİHA’yla hedef aldığı bildirildi.
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suriye Minbic Suriye SİHA Türkiye DSG

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Minbic’e bağlı Toxan köyü kırsalında Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Askeri Meclise ait bir kontrol noktasını hedef aldığını duyurdu.

Gözlemevi, Toxar köyü çevresinde Suriye rejim güçlerine ait 3 askeri noktanın yine Türkiye’ye ait SİHA tarafından hedef alındığını aktardı. 

Saldırıda bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi. 

Öte yandan Suriye muhalefetine bağlı medyada yer alan habere göre, Askeri Meclise ait kontrol noktasına yönelik saldırıda 2 DSG mensubu yaralandı.

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