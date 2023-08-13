Türkiye’ye ait SİHA Minbic’de DSG ve rejim güçlerini hedef aldı
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Minbic’e bağlı Toxan köyü kırsalında Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Askeri Meclise ait bir kontrol noktasını hedef aldığını duyurdu.
Gözlemevi, Toxar köyü çevresinde Suriye rejim güçlerine ait 3 askeri noktanın yine Türkiye’ye ait SİHA tarafından hedef alındığını aktardı.
Saldırıda bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Suriye muhalefetine bağlı medyada yer alan habere göre, Askeri Meclise ait kontrol noktasına yönelik saldırıda 2 DSG mensubu yaralandı.