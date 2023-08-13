İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirildi

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Deprem hazırlıkları kapsamında, İstanbul'un 39 İlçesine, 39 vali görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’da olası depreme yönelik hazırlıklar sürüyor. İstanbul Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma kapsamında, tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi vali görevlendirmeleri yapıldı.

Bu adım olası depremde, ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek atıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından da 11 ile 11 koordinatör vali ataması yapılmıştı. Ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinin Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında, Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi.

Megakentte 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor.

Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56 virgül 88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.