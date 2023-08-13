Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Fuad Masum’un eşinin taziyesine katıldı

Başbakan Mesrur Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un eşi Ronak Abdulvahid’in taziyesine katıldı.
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kürdistan Mesrur Barzani Ronak Abdulvahid cenaze töreni

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, önceki gün hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un eşi Ronak Abdulvahid’in taziyesine katıldı.

Koye'de düzenlelen taziyede Fuad Masum ve ailesine başsağlığı dileyen Başbakan, aileye sabır diledi.

81 yaşındaki Ronak Abdulvahid önceki gün Bağdat’ta yaşamını yitirmişti.

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ronak Abdulvahid için taziye mesajı yayımlamıştı.

1942 yılında dünyaya gelen Ronak Abdulvahid dağlarda devrime katılım gösteren bir kadın olarak biliniyor. 5 çocuk annesi Abdulvahid 2015-2017 yıllar arasında Arap Kadınla Birliğinin başkanlığını üstlendi.

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