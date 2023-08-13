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İtalyan Ansa haber ajansına göre, gece saatlerinde Sicilya açıklarında göçmen teknesi battı.

Olayın ardından yetkililer, teknede bulunan ve Cezayirli oldukları belirtilen 11 kişiyi kurtardı, kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İlerleyen saatlerde sahil güvenlik ekipleri, 30 yaşındaki erkeğin cansız bedenini buldu, kayıp diğer kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

43 GÖÇMEN KURTARILDI

Lampedusa Adası açıklarında da başka bir göçmen teknesi battı.

Tekneden tamamı ekiplerce kurtarılan 45 göçmenin Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Liberya, Mali ve Nijer uyruklu oldukları, Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları duyuruldu.

Yetkililer, dün gece saatlerinden itibaren 390 civarında göçmenin Lampedusa Adası'na geldiğini duyurdu.

Lampedusa Adası açıklarında 9 Ağustos'ta göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.