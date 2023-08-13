Spor

İtalya Milli Takımı’nda Mancini dönemi sona erdi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, görevinden istifa etti.
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avrupa Roberto Mancini İtalya Milli Takımı istifa

HABER MERKEZİ

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roberto Mancini, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Yeni milli takım teknik direktörü, önümüzdeki günlerde açıklanacak" bilgisi verildi.

Mayıs 2018'den beri milli takımın başında bulunan 58 yaşındaki İtalyan teknik adam, 61 maçta 39 galibiyet alırken 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Suudi Arabistan'da yayımlanan Ariyadhiah gazetesinin haberine göre; İtalya Milli Takımı'ndan ayrılan Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

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