Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon komutanlarıyla görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski ve yeni genel komutanıyla görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Uluslararası Koalisyon görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski genel komutanı General Matthew McFarlane ve yeni genel komutan General Joel Vowell’den oluşan üst düzey askeri heyetle bir araya geldi.

Çabaları ve verdiği hizmetten dolayı General Matthew McFarlane’e teşekkür eden Başbakan, generale yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni görevinden dolayı General Joel Vowell’i kutlayan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin işbirliği ve destek mesajını dile getirdi.

Görüşmede Peşmerge Bakanlığındaki reform süreci, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve Peşmerge Bakanlığının siyasi müdahalelerden uzak tutulmasıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca Irak’taki genel durum ve Irak ve Suriye’de terör örgütü DAİŞ’le mücadeledeki  gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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