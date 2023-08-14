Benzine zam geliyor

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına salı günü zam yapılacağı belirtildi.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Motorine 28 Temmuz'da 1,45 TL'lik, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL birer zam daha yapıldı. Son olarak 11 Ağustos'ta motorin grubunda 1,80 TL'lik bir fiyat artışı yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.