Politika

İngiltere’den İsveç için seyahat uyarısı

İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması nedeniyle “terör saldırıları olabileceğini belirterek” seyahat uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İngiltere İsveç

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat tavsiyesinde İsveçli yetkililerin başarılı bir şekilde “planlanan bazı saldırıları önlediğini ve çeşitli tutuklamalar gerçekleştirdiğini” aktardı.

Vatandaşlarına “ihtiyatlı” olmaları gerektiğini belirten İngiltere, saldırıların yabancıların sık ziyaret ettiği yerlerde gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

İsveç’in ulusal güvenlik danışmanı olan Henrik Landerholm, İngiltere’nin yaptığı bu uyarının farkında olduklarını belirten açıklamasında, 19 Temmuz’da Irak’taki büyükelçiliklerinin hedef alındığını, 9 Ağustos’ta Lübnan’daki büyükelçiliklerine saldırı teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve 1 Ağustos’ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu çalışanının silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak İsveç’e karşı saldırı tehdidinin yükseldiğini teyit etti.

ABD de “terör saldırıları olabileceğini” aktararak İsveç’e karşı seyahat tavsiyesini yenilemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv