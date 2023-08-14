Politika

Nijer’deki cunta yönetimi Cumhurbaşkanı Bazum’u ‘vatana ihanetten’ yargılayacak

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta yönetimi, devrik lider Muhammed Bazum'u “vatana ihanetten” yargılamak istediğini duyurdu.
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dünya Nijer cunta Muhammed Bazoum

HABER MERKEZİ

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un “vatana ihanet” ve “ülke güvenliğini tehlikeye atmak” suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı.

Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin “geçiş hükümeti” hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.

Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da 'devrik hükümet yetkilileriyle' dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.

TEMMUZ’DA ASKER YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Nijer’de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 9 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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