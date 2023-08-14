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Adıyaman’da kaza: 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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kürdistan Adıyaman kaza

HABER MERKEZİ

Maraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bahattin P. idaresindeki otomobil sürücüsü ile karşı yönden gelen Turan B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Bahattin P. ile yolcu olarak bulunan Mehmet Y., Nurgül P., Merve P., Sena P. ve Berra P. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Kaynak: İHA)

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