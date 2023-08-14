Politika

Başbakan Mesrur Barzani Zaho’da turistik projenin açılışını yapacak

Başbakan Mesrur Barzani bugün, saat 15.30’da Zaho’da yapımı tamamlanan “Kornişa Delal” isimli turistik projenin açılışını gerçekleştirecek.
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kürdistan Mesrur Barzani Zaho turistik

ERBİL (K24)

Kornişa Delal projesi, 75 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Projenin yüzde 70’lik kısmını yeşil alan, yürüyüş alanları oluşturuyor. Projede ayrıca üç otopark da yer alıyor.

Projeyle 2 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak düzeyindeki en büyük turistik projelerden biri olan Kornişa Delal, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından 15 milyar dinarlık (1.14 milyon dolar) bütçeyle yapıldı.

Proje sayesinde Zaho Bağımsız İdaresi’nde turizm sektörünün kalkınması hedefleniyor.

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