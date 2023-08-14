Başbakan Mesrur Barzani Zaho’da turistik projenin açılışını yapacak

ERBİL (K24)

Kornişa Delal projesi, 75 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Projenin yüzde 70’lik kısmını yeşil alan, yürüyüş alanları oluşturuyor. Projede ayrıca üç otopark da yer alıyor.

Projeyle 2 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak düzeyindeki en büyük turistik projelerden biri olan Kornişa Delal, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından 15 milyar dinarlık (1.14 milyon dolar) bütçeyle yapıldı.

Proje sayesinde Zaho Bağımsız İdaresi’nde turizm sektörünün kalkınması hedefleniyor.