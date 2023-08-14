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Van-Bitlis yolunda kamyonet kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Van-Bitlis kara yolunda kamyonetin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Van bitlis Trafik kazası ölü yaralı

HABER MERKEZİ

Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, F.A. yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çarpma sonucu kamyonette bulunan K.A, Z.Ç. ve Ö.Ç. hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü F. A ile N.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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