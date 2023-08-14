Hollanda: Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz partisi VVD'nin yeni lideri oldu

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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.

46 yaşındaki Kürt politikacı Yeşilgöz-Zegerius, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.

Enorme eer om de lijsttrekker van de @VVD te mogen zijn. Dank voor het vertrouwen! En nu met veel energie aan de slag, er is een hoop te doen! 🧡 pic.twitter.com/YN25yRCL77 — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) August 14, 2023

HOLLANDA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI OLABİLİR

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Temmuz ayında iktidarın büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti. Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak.

12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Dersim doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ailesinin 80 darbesi sonrası Hollanda'ya iltica etmesi nedeniyle 8 yaşında Hollanda'ya yerleşen Kürt siyasetçi Yeşilgöz, Mart 2017'den beri VVD partisi üyesi olarak görev yapıyor.