Politika

Hollanda: Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz partisi VVD'nin yeni lideri oldu

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin yeni lideri oldu. Yeşilgöz, bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu ifade etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Dilan Yeşilgöz Zegerius Hollanda

HABER MERKEZİ

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.

46 yaşındaki Kürt politikacı Yeşilgöz-Zegerius, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.

HOLLANDA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI OLABİLİR

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Temmuz ayında iktidarın büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti. Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak.

12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Dersim doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ailesinin 80 darbesi sonrası Hollanda'ya iltica etmesi nedeniyle 8 yaşında Hollanda'ya yerleşen Kürt siyasetçi Yeşilgöz, Mart 2017'den beri VVD partisi üyesi olarak görev yapıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv