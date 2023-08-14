Başkan Barzani’nin kaleminden Irak’ın kurtuluş savaşının ilk günleri

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin kaleme aldığı ‘Barzani ve Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi’ kitabının altıncı cildi “Kürdistan ve Yeni Irak” yayımlandı.

Başkan Barzani, kitabın 45 ve 48’inci sayfalarında Irak’ın kurtuluş savaşının ilk haftasına dair ayrıntılar paylaşıyor.

SAVAŞ BAŞLADI

“Savaş hazırlıkları ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra Başkan Bush, Saddam’a son uyarısında bulunarak, kendisi ve oğullarının (Uday ve Kusay) Irak’ı terk etmelerini istedi” diyen Başkan Barzani, bazı Arap ülkelerinin onları kabul edebileceklerini açıklamasına rağmen Saddam’ın bunu reddettiğini ifade etti.

ABD’lilerin Saddam’ın gizli bir ev inşa edildiği bilgisine sahip olduğunu belirten Başkan Barzani, “Savaş başladıktan sonra Uluslararası Koalisyon’un ilk saldırısı bu eve yönelik oldu. ABD’nin kararı Saddam’ın öldürülmesi yönündeydi çünkü Saddam’ın öldürülmesi ABD’nin işini kolaylaştıracaktı, böyle savaşa daha erken son verilebilirdi. Sonradan ortaya çıktı ki Saddam o evde kalmıyormuş” ifadelerini kullandı.

Tüm askeri ve teknik hazırlıklardan sonra 20.03.2003’ün sabahında ABD Hava Kuvvetleri Irak’ın askeri ve stratejik noktalarını bombalamaya başladığını belirten Başkan Barzani, şöyle etti:

“Uluslararası Koalisyon’un hava kuvvetleri 2003 yılının 21 Mart’ında Erbil’in güneyinde Peşmerge mevzilerini bombalayan Irak ordusuna uyarı olarak bombardıman düzenledi. Biz de tüm hazırlıklarımız yapmıştık ve Peşmerge her senaryoya hazırdı. Politbüro da toplandı ve eski plana göre gerekli görev dağılımı yapıldı.”

“Kürdistan halkının endişelenmemesi ortadan kaldırmak ve onları biraz olsun rahatlatmak için 20 Mart’ta Erbil Kalesi’nde Newroz kutlamasına katılarak Newroz ateşini yaktım” diyen Başkan Barzani, kararlılık ve güven göstergesi olarak tüm Peşmerge cephe ve noktalarını ziyaret ettiğini dile getirdi.

ABD’nin Xurmal ve Biyare’deki füze saldırılarının en önemli hedefinin Ensar El-İslam örgütü olduğu bilgisini veren Başkan Barzani, ABD füzelerinden birinin Komele’nin karargahına isabet ettiğini ve karargahın büyük bir zarara uğradığı bilgisini verdi.

ABD’nin Peşmerge Güçleri’ne mühimmat yardımında bulunduğunu ifade eden Başkan Barzani, yapılan askeri yardım listesini de paylaştı.

22’yi 23 Mart’a bağlayan gece bir ABD uçağının Herir Havalimanı’na iniş yaparak silah ve mühimmatları teslim ettiğini belirten Başkan Barzani, ABD’nin kendilerine 3 uçak dolusu silah ve mühimmat daha verme sözü verdiğini ancak bunun yerine getirilmediğini ifade etti.

ABD kuvvetleri ve Peşmrge Güçleri arasındaki işbirliğine değinen Başkan Barzani, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün öncesinde Kürdistan’a gelen ve Türklere kızıp öfkelenen General Cleveland, 23 Mart’ta askeri işbirliğini sağlam için geldiğini ifade etti. Birkaç gün sonra da General Ozman Kürdistan’la siyasi işbirliği için geldi.

Irak’a karşı kara operasyonu ABD ve Britanya’nın katılımıyla başladı ancak hiçbir şekilde Irak ordusuyla denk değildi. Muhammed Said Sahaf’ın konuşmaları ve basın açıklamalarını herkes hatırlayacaktır. Komik ve gerçeklikten uzak konuşmalardı.

Başkan Bush’un Sahaf’ın konuşmalarını yakından takip ettiği söylenir. Rejim yıkıldıktan sonra onu bir uçakla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) götürdüler. ABD’nin onu bu kadar ciddiye alması şaşırtıcıydı.

Bize düzenli olarak Uluslararası Koalisyon’un Bağdat, Musul ve diğer yerlerde Irak’a ait askeri ve stratejik yerleri bombaladığı haberleri geliyordu.

Savaşın başlamasından bir hafta sonra 26’yı 27’y bağlayan gece yaklaşık bin ABD askeri paraşütlerle Herir Havalimanı’na iniş yaptı. Peşmerge Güçleri’yle bağlantılı noktalarda Irak güçleri geri çekiliyordu, askerler de Peşmerge’ye teslim oluyordu. Biz de savaşın sonuna kadar onlara hizmet ettik ve sonrasında sayıları yaklaşık sekiz bini bulan askerler onurlu bir şekilde evlerine ailelerinin yanına döndüler.”