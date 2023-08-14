NATO hava sahasını ihlal eden 2 Rus uçağına müdahale edildi

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Danimarka, kendi hava sahasını ihlal ettikten sonra Hollanda’ya yönelen iki Rus bombardıman uçağına müdahale edildiğini duyurdu.

Rusya ise kendi hava sahasına yaklaşan Norveçli askeri deniz keşif uçağını engellediğini açıkladı.

Danimarka, NATO adına bölgedeki hava alanını kontrol eden Hollanda’ya ait F-16 savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarına müdahale etmek üzere derhal havalandıklarını bildirdi.

Açıklamada, Rus uçaklarının Kuzey Denizi üzerindeki NATO hava sahasından çıkartılarak, uluslararası hava sahasına yönlendirildiği bildirildi.

Hollanda ordusundan yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki F-16 uçağının, yerel saatle 07:19’da Danimarka’nın verdiği alarm sonucu NATO hava sahasını korumak üzere havalandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu sık sık yaşanan bir durum değil, ancak bugünkü olay hızlı konuşlandırmanın önemini gösteriyor” denildi.

RUSYA'DAN, NORVEÇ'E HAVA SAHASI İHLAL SUÇLAMASI

Rusya ise kendi hava sahasına yaklaşan Norveçli askeri deniz keşif uçağına müdahale ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu’nda Barents Denizi üzerinden Rusya sınırlarına yaklaşan bir Norveç askeri uçağını müdahale için bir savaş uçağı gönderildiği aktarıldı.

Norveç ordusuna bağlı P-8A “Poseidon” tipi askeri deniz keşif uçağının Rus avcı uçağını görünce geri döndüğü belirtilen açıklamada, “Rusya hiçbir şekilde hava sahasına yönelik ihlallere izin vermeyecektir” denildi.