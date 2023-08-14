Bitlis, Malatya, Siirt ve Mardin’de trafik kazaları: 3 ölü, 15 yaralı

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

Ovakışla-Bulanık kara yolunda sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 BAF 92 plakalı araç ile karşı yönden gelen 34 EBP 437 plakalı araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MALATYA

Malatya'da şarampole devrilen eşya yüklü kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Y. yönetimindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon, Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi civarında şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİİRT

Siirt'te kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Siirt'ten Pervari istikametine giden Ş.İ. yönetimindeki 16 SCU 21 plakalı kamyon, merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yetkililere haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mustafa D. sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırsal Sancarlı Mahallesi Gurs Vadisi yolunda Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı otomobil, Ramazan A. yönetimindeki 47 DL 483 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Kaynak: AA)