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ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı açıklamasında, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın 200 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.
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ABD Antony Blinken Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde askeri yardım paketi açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı açıklamasında, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın 200 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) da paketin, başta Patriot hava savunma sistemleri ve Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat olmak üzere mayın temizleme ekipmanları, topçu ve tank mühimmatı ile birçok farklı çap ve büyüklükte silah mühimmatı gibi bir dizi yardımı içerdiğini bildirdi.

ABD, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 43 milyar doların üzerinde askeri yardım sağladı.

 

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